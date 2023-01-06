Послы Израиля и Палестины поссорились на экстренной сессии ООН по Храмовой горе

Постппред Израиля в ООН раскритиковал палестинцев на экстренном заседании СБ ООН, посвященном недавнему визиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал встречу, состоявшуюся в ответ на визит Бен-Гвира во вторник, «абсурдной» и лицемерной. 13-минутный визит Бен-Гвира на Храмовую гору был встречен международным осуждением и выражением обеспокоенности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы здесь обсуждаем мирный 13-минутный визит еврейского министра в самое святое еврейское место, находящееся под суверенитетом либеральной демократии Израиля», — сказал Эрдан, который раскритиковал СБ ООН за то, что он не проводил подобных встреч в ответ на Действия россии* в Украине, палестинский террор или иранские атаки на международные суда.

«Эта встреча создает ощущение чрезвычайной ситуации из-за отсутствия события», — добавил он.

Проведение встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было официально запрошено Китаем и ОАЭ, которые в настоящее время являются представителями Лиги арабских государств в Совете Безопасности. Запрос был сделан от имени миссий Палестины и Иордании, которые не являются членами совета.

Совет Безопасности, возглавляемый в настоящее время Японией, не опубликовал официального заявления или резолюции в ответ на визит Бен-Гвира.

Эрдан описал еврейское благоговение перед Храмовой горой, назвав ее «центром нашей вселенной». Он утверждал, что Израиль по ошибке согласился на статус-кво в 1967 году, чтобы смягчить конфликт, и сказал, что палестинцы пытались отрицать еврейские связи с этим местом.

«В течение многих лет палестинцы организовывали и продвигали ядовитую кампанию по уничтожению любой связи между еврейским народом и Храмовой горой», — сказал Эрдан.

«К сожалению, палестинская террористическая администрация предпочитает насилие терпимости. Они настолько нетерпимы, что хотят запретить не только еврейскую молитву на Храмовой горе, но и еврейских посетителей. Чистый антисемитизм.-Недавний визит министра Бен Гвира на Храмовую гору не был вторжением в Аль-Аксу или другой выдумкой. Это соответствовало статусу-кво», — продолжил Эрдан.

«Евреям разрешено посещать самое святое место в иудаизме. Это право каждого еврея. Израиль не нарушил статус-кво и не планирует этого делать. Внимание ООН к этому вопросу «узаконивает яд и ложь палестинцев», — добавил он.

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур предупредил о насилии и лично напал на Эрдана за его предыдущий визит на это место.

«У наших людей заканчивается терпение, и умеренность и чувство ответственности, которые мы проявляем, никогда не должны рассматриваться как слабость. Записи показывают, что настойчивость Израиля на этом пути ведет не к капитуляции, а к восстанию», — сказал Мансур, предупредив, что это место может стать «эпицентром религиозного конфликта».

Он призвал Совет Безопасности принять меры против Израиля: «Харам аш-Шариф находится на оккупированной палестинской территории. У Израиля нет претензий и прав на суверенитет над оккупированной палестинской территорией, включая Восточный Иерусалим, и, следовательно, нет прав на Харам аш-Шариф».

«Какую красную черту нужно пересечь Израилю, чтобы Совет Безопасности, наконец, сказал: «Хватит?», — сказал он, заявив, что новое израильское правительство «неуравновешенно» и занимается «колониальным правлением» и военными преступлениями. Он также сказал, что статус-кво «подрывает наши усилия по содействию мирному религиозному сосуществованию в городе».

Посол США Роберт А. Вуд заявил Совету Безопасности, что Вашингтон обеспокоен ростом напряженности между Израилем и палестинцами и осудил «односторонние действия» на Храмовой горе, явно критикуя новое израильское правительство.

Ранее Курсор писал, что состоялось заседание Совбеза ООН, созванное палестинцами. Ночью с 5 на 6 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Палестинской автономии после восхождения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Курсор сообщал, что израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН. Скандальное восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору вызвало осуждение многих политиков и может привести к международному конфликту.

Израиль пытается предотвратить экстренное заседание СБ ООН по Храмовой горе. Палестинцы хотят, чтобы СБ ООН, заседание которого ожидается завтра вечером, принял резолюцию или опубликовал заявление по этому вопросу.

Напомним, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору. Совет Безопасности ООН созовет заседание, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, который вызвал шквал международного осуждения.