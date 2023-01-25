Напряженная ситуация вокруг Храмовой горы: Нетаниягу дал обещание королю Иордании

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщается, пообещал королю Иордании Абдалле II, что статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме будет сохранен во время их встречи во вторник.

Согласно новостям 12 канала, Нетаниягу не раз давал обещание во время многочасовой беседы, а также заверял, что Израиль будет защищать авторитет исламского вакуфа — назначенного Иорданией совета, который управляет Храмовой горой.

В соответствии с соглашением, которое существовало на протяжении десятилетий под опекой Иордании, евреям и другим немусульманам разрешается посещать Храмовую гору в определенные часы, но они не могут там молиться. В последние годы еврейские религиозные националисты, в том числе члены новой правящей коалиции, все чаще посещали это место и требовали равных прав на молитву для евреев, что приводило в ярость палестинцев и мусульман во всем мире.

На прошлой неделе между Иерусалимом и Амманом вспыхнула короткая дипломатическая ссора, когда посла Иордании в Израиле ненадолго задержала полиция у входа в это место во время визита. Министерство иностранных дел Иордании вызвало посланника Израиля Эйтана Суркиса после инцидента и вручило ему письмо с осуждением. Израильская полиция заявила, что вместо того, чтобы отказать ему во въезде, полицейские ненадолго задержали Маджали, поскольку он не согласовал с ними визит. Позже он беспрепятственно посетил это место.

Во вторник Нетаниягу вылетел в Иорданию, чтобы встретиться с иорданским монархом на их первой встрече за более чем четыре года, сообщила канцелярия премьер-министра после завершения визита.

Дипломатический источник сообщил 12 каналу, что переговоры прошли хорошо, несмотря на дипломатическую ссору и холодную историю между Нетаниягу и Абдаллой.

«Это была хорошая встреча, которая подчеркнула годы знакомства лидеров друг с другом», — сказал источник.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Нетаниягу и Абдалла обсудили «стратегическое сотрудничество, безопасность и экономическое сотрудничество» и важность союза между странами.

Иорданцы в своем отчете сосредоточились«на необходимости уважать исторический и правовой статус-кво в благословенной мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф и не наносить ей вреда».

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Кроме того, после дипломатического скандала посол Иордании посещает Храмовую гору.

Напомним, что король Иордании сделал предупреждение правительству Израиля.