Бен-Гвир обратился с новым призывом к Нетаниягу

Председатель Оцма Йехудит, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, в пятницу разговаривал с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, умоляя его согласиться с коалиционными требованиями депутата Кнессета Бецалеля Смотрича (Религиозный сионизм).

Об этом мпишет Arutz Sheva.

Смотрич потребовал, чтобы его назначили либо министром обороны, либо министром финансов. США оказывают давление на Нетаниягу, чтобы тот не предоставлял Смотричу пост министерства обороны, но Нетаниягу уже предложил министерство финансов председателю ШАС, депутату Кнессета Арье Дери, и Дери принял это предложение.

По словам Бен-Гвира, требование Смотрича по поводу поста в минобороне является законным требованием и позволит в полной мере реализовать политику правого правительства, включая основание новых городов в Иудее и Самарии, прекращение выселения евреев из новых поселений, утверждение тысяч единиц жилья и прекращение незаконного арабского строительства в зоне C Иудеи и Самарии.

Бен-Гвир добавил, что технический блок между ним и Смотричем все еще существует, но призвал все стороны «засесть в закрытой комнате со всеми партиями и найти быстрое решение для формирования полноценного и правильного правого правительства» как можно быстрее».

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