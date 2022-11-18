В Рамле совершены атаки на недвижимость еврейских семей: опубликовано фото повреждений

В Рамле разбили машину еврейской семьи, а позже забросали камнями еще один жилой дом.

Сегодня в пятницу во второй половине дня в одном из микрорайонов в Рамле было разбито лобовое стекло автомобиля еврейской семьи. Причем несколькими часами ранее неизвестные забросали камнями дом другой еврейской семьи в том же микрорайоне.

«Мой сын пришел домой расстроенный и закричал: «Папа, они разбили нашу машину!». Я вышел на улицу и увидел убегающих мальчиков. Я сразу вызвал полицию», — рассказал глава семейства.

שני אירועי ידוי אבנים ברמלה: שמשת רכב של משפחה יהודית בשכונת עמישב ברמלה נופצה.

כמה שעות קודם לכן נזרקו אבנים לעבר בית של משפחה יהודית נוספת בשכונה.

בדקות האחרונות שוטרי תחנה רמלה נמצאים בזירה.@MakorRishon pic.twitter.com/YXcoookITn — שילה פריד (@shilofreid) November 18, 2022

Власти заявили: «Мы требуем безопасности и никоим образом не пресекаем такие инциденты. Мы верим, что полиция найдет действительно виновных и привлечет их к ответственности».

Полиция станции Рамла недавно прибыла на место происшествия и расследует инцидент.

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