В Рамле совершены атаки на недвижимость еврейских семей: опубликовано фото повреждений

16:48, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
дтп фото
Фото: depositphotos.com

В Рамле разбили машину еврейской семьи, а позже забросали камнями еще один жилой дом.

Сегодня в пятницу во второй половине дня в одном из микрорайонов в Рамле было разбито лобовое стекло автомобиля еврейской семьи. Причем несколькими часами ранее неизвестные забросали камнями дом другой еврейской семьи в том же микрорайоне.

«Мой сын пришел домой расстроенный и закричал: «Папа, они разбили нашу машину!». Я вышел на улицу и увидел убегающих мальчиков. Я сразу вызвал полицию», — рассказал глава семейства. 

Власти заявили: «Мы требуем безопасности и никоим образом не пресекаем такие инциденты. Мы верим, что полиция найдет действительно виновных и привлечет их к ответственности». 

Полиция станции Рамла недавно прибыла на место происшествия и расследует инцидент. 

Ранее Курсор писал, что проезжающие автомобили в Восточном Иерусалиме забросали камнями: террорист задержан.

Также мы сообщали о новой попытке теракта в Кирьят-Арбе: первые подробности. На блокпосту возле Кирьят-Арбы во время стандартной проверки палестинский террорист попытался с ножом наброситься на солдат.

Кроме того, опубликованы душераздирающие кадры с похорон погибшего в Ариэле Михаила Ладыгина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.