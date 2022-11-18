В Рамле совершены атаки на недвижимость еврейских семей: опубликовано фото повреждений

Сегодня в пятницу во второй половине дня в одном из микрорайонов в Рамле было разбито лобовое стекло автомобиля еврейской семьи. Причем несколькими часами ранее неизвестные забросали камнями дом другой еврейской семьи в том же микрорайоне.
«Мой сын пришел домой расстроенный и закричал: «Папа, они разбили нашу машину!». Я вышел на улицу и увидел убегающих мальчиков. Я сразу вызвал полицию», — рассказал глава семейства.
Власти заявили: «Мы требуем безопасности и никоим образом не пресекаем такие инциденты. Мы верим, что полиция найдет действительно виновных и привлечет их к ответственности».
Полиция станции Рамла недавно прибыла на место происшествия и расследует инцидент.
Ранее Курсор писал, что проезжающие автомобили в Восточном Иерусалиме забросали камнями: террорист задержан.
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