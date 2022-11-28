Бен-Гвир раскритиковал Смотрича: Хватит тратить время на спикера Кнессета

Председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что коллега из партии Религиозного сионизма совершает «большую ошибку», не позволяя голосовать за следующего спикера Кнессета сейчас.

Председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир раскритиковал председателя партии религиозного сионизма, депутата Кнессета Бецалеля Смотрича, и обвинил его в том, что он задержал голосование за следующего спикера Кнессета.

Об этом сообщает INN.

«Террор нас не ждет. Нас не ждет насилие. На местах работают анархисты. Времени нет, надо начинать процедуры по формированию правительства. Я понимаю, что есть фракции из будущей коалиции которые не хотят поддерживать замену спикера Кнессета, и это серьезная ошибка», — заявил Бен-Гвир на еженедельном заседании фракции «Оцма Иехудит».

«Я призываю все фракции будущей коалиции заявить сегодня о своей поддержке замены спикера Кнессета. Мы продолжим переговоры с «Ликудом», мы продолжим обсуждение важных для нас вопросов, но это большое но, мы должны начать процесс, мы должны управлять Государством Израиль, и он начинается здесь, в Кнессете. Замена спикера Кнессета — это первый и самый важный шаг, и драгоценное время нельзя терять впустую. Мы больше полутора лет ждали этих моментов, когда мы сможем управлять, так давайте же управлять», — добавил политик.

Также Бен-Гвир повторил свое требование расследовать отстранение солдат ЦАХАЛа, которые были вовлечены в столкновения в Хевроне около полутора недель назад.

«Мне непонятно, почему ЦАХАЛ поспешила отстранить солдат, мы должны оказать им полную поддержку», — сказал он.

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