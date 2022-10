Подробности пожара в иранской тюрьме с политзаключенными: опубликовано видео

В результате сильного пожара в Тегеране в тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные и антиправительственные активисты, пострадали по меньшей мере девять человек, но через несколько часов пожар был потушен, и о побегах не сообщалось.

В субботу вечером пламя и дым, поднимающиеся из тегеранской тюрьмы Эвин, были хорошо видны на видео.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3

— ian bremmer (@ianbremmer) October 15, 2022