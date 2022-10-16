Подробности пожара в иранской тюрьме с политзаключенными: опубликовано видео

Пожар в иранской тюрьме вспыхнул на складе с одеждой, которую шьют заключенные, и был вызван умышленным поджогом. В сети показали видео горящего здания.

В результате сильного пожара в Тегеране в тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные и антиправительственные активисты, пострадали по меньшей мере девять человек, но через несколько часов пожар был потушен, и о побегах не сообщалось.

В субботу вечером пламя и дым, поднимающиеся из тегеранской тюрьмы Эвин, были хорошо видны на видео.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3 — ian bremmer (@ianbremmer) October 15, 2022

Известно, что пожар вспыхнул после драки между заключенными, и поджога склада с одеждой. В этом подозревают не политических заключенных, а тех, кто обвинен по другим статьям.

Ранее правозащитные организации неоднократно заявляли о жестоком обращении с заключенными.

Видеозапись последствий пожара демонстрирует обгоревшие стены и потолки в помещении, которое было верхним этажом швейной мастерской в тюрьме.

«Этот пожар был вызван дракой между несколькими заключенными в швейной мастерской», — сказал глава администрации Тегерана Мохсен Мансури. По его словам, «в мастерской были созданы рабочие места» для заключенных.

Иранские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности писали, что столкновения произошли между заключенными и персоналом тюрьмы. По словам чиновника, заключенные подожгли склад с тюремной униформой, что привело к пожару. Он сказал, что зачинщиков бунта отделили от других заключенных.

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