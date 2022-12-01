Мансур Аббас назвал новое правительство катастрофой для палестинцев

Председатель РААМ Мансур Аббас раскритиковал новое правительство, которое он считает катастрофой для палестинцев.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Также Аббас исключил присоединение к коалиции Нетаниягу из-за присутствия Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

«Израиль пытается применить свой суверенитет в Аль-Аксе, и мы будем иорданским покровительством над этим местом до тех пор, пока не будет палестинского суверенитета», – добавил он.

Отметим, что ранее председатель РААМ не исключал, что станет частью правительства Биньямина Нетаниягу, потому что он хотел «иметь влияние на благо арабского обществам». Также партия Аббаса была заинтересована в продолжении реализации плана по искоренению преступности в арабском обществе.

Также партии РААМ заявили, что будут держать открытыми каналы связи со следующей коалицией во главе с Нетаниягу, особенно когда речь идет о вопросах, касающихся арабских общин Израиля. По словам депутата Кнессете Валида Таха, он встретился с председателем фракции «Еш Атид» Боазом Топоровским и сказал ему, что РААМ никогда не войдет в блок.

Одновременно с этим политик заявил, что политическое движение «оставит дверь открытой для диалога» с новой коалицией, возглавляемой «Ликудом» Нетаниягу, наряду с крайне правыми и религиозными партиями. Таха заявил об этом несмотря на наличие неких «фашистских элементов».

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир подал иск о диффамации против газеты Haaretz и Хаима Левинсона.

Помимо этого Ганц заявил, что называть Египет враждебным государством – стратегическая ошибка.