Бен-Гвир ответил на обвинения террористической группировки Логово льва

«Терроризм будет побежден, когда вы безостановочно атакуете его и отказываетесь идти на компромисс. Дорогие наши солдаты, так держать», — сказал он.

Террористическая организация «Логово льва» заявила, что назначение Бен-Гвира министром национальной безопасности «виновно» в ликвидации пяти террористов из ПА. Они заявили об этом на своем канале в Instagram.

«Благословение ЦАХАЛу и его командирам за недавние события. Продолжайте уничтожать террористов. Я не сдерживаюсь и не боюсь угроз террористической организации моей жизни и призываю ЦАХАЛ уничтожить организацию, которая поставила перед собой цель убийства как как можно больше израильских граждан», — ответил он.

«Терроризм будет побежден, когда вы безостановочно атакуете его и отказываетесь идти на компромисс. Дорогие наши солдаты, так держать», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что сотрудники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога.

Кроме того, в Дженине ликвидированы командир Исламского джихада и его помощник.