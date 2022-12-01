Сотрудники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога

Сотрудники службы безопасности признали необычным онлайн-протест против визита президента Герцога в Бахрейн на следующей неделе.

Ожидается, что президент Ицхак Герцог посетит Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, начиная с ближайшего воскресенья, но сотрудники службы безопасности выявили онлайн-протесты против его визита, которые включают угрозы его жизни и четкий призыв не приезжать, сообщает Channel 12 News.

Согласно отчету, в одном из опубликованных протестных сообщений против визита Герцог назван «преступником» и там добавлено: «Вам здесь не рады».

Текст написан на трех языках — иврите, арабском и английском. Другое объявление гласит на арабском языке: «Всякая нормализация — это измена, не приезжайте».

Этот онлайн-протест затрагивает безопасность президента перед визитом, и его охрана будет усилена. Это также связано с тем, что во время предыдущего визита Герцога в ОАЭ базирующиеся в Йемене хуситы выпустили ракету по столице страны.

В Офисе президента заявили, что визит не будет отменен, но меры безопасности будут значительно усилены.

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