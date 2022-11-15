Бен-Гвир предложил Нетаниягу выступить посредником между Дери и Смотричем

Председатель партии Оцма Иегудит и депутат Кнессета Итамар Бен Гвир на встрече назначенным премьер-министром Биньямином Нетаньиягу предложил выступить посредником между Бецалелем Смотричем и Арье Дери.

Об этом сообщает INN.

Встреча состоялась во вторник, 15 листопада. Бен-Гвир хочет разрешить кризис, связанный с портфелями безопасности и казначейства.

Известно, что сегодня Нетаниягу впервые за шесть дней встретился с председателем Религиозной сионистской партии Бецалелем Смотричем после сообщений о разрыве контакта между ними. В ее рамках не было достигнуто никакого прогресса, потому что Нетаниягу не заинтересован в передаче Смотричу портфеля ценных бумаг и на данном этапе также не может предоставить ему портфель казначейских обязательств, обещанный Арье Дери.

Смотричу сказали, что из-за ситуации с безопасностью необходимо будет заниматься умеренными вопросами политической безопасности до конца срока полномочий президента США ДжоБайдена, и ему предложили любую должность, которую он хочет, кроме министерства финансов или обороны.

Ранее Ганц и Либерман прокомментировали возможность назначения Смотрича министром обороны.

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