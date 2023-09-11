Бен-Гвир прокомментировал заявление СМИ о возобновлении переговоров по судебной реформе

Сегодня было объявлено о возобновлении переговоров между Нетаниягу и оппозицией.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решительно настроен прийти к компромиссу в области судебной реформы, который, по его мнению, обеспечит хороший баланс между тремя ветвями власти Израиля - законодательной, судебной и исполнительной. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал заявление, в котором рассказал о своем отношении к этому всему.

Об этом пишет "Jpost".

По его словам, он не против переговоров, но против капитуляции. Более подробно свою позицию он обозначать не стал.

Тем временем премьер-министр Нетаниягу, судя по всему, работает над исчерпанием всех возможностей для достижения национального соглашения, чтобы упомянутый баланс был достигнут. В офисе Нетаниягу отметили, что если соглашение по компромиссу относительно вопроса по судебной реформе будет достигнуто, то никто не помешает его довести до конца.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу принял важное решение, связанное с судебной реформой. Уточняется, что он возобновил в понедельник переговоры с главой оппозиционной партии Бенни Ганцем, чтобы обсудить возможный компромисс по закону о судебном перевороте. Он принял это решение накануне важнейшего слушания в Верховном суде, которое должно пройти во вторник по принятому в июле закону об ограничении судебной власти.

Также мы сообщали, что в ШАС раскритиковали заявление Нетаниягу о паломничестве в Умань. В партии выступили с осуждением в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который во время обсуждения в правительстве поездки в Умань поделился своими размышлениями о безопасности израильтян.