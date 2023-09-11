Нетаниягу принял важное решение, связанное с судебной реформой - СМИ

И это накануне важного слушания в Верхновном суде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возобновил в понедельник переговоры с главой оппозиционной партии Бенни Ганцем, чтобы обсудить возможный компромисс по закону о судебном перевороте. Он принял это решение накануне важнейшего слушания в Верховном суде, которое должно пройти во вторник по принятому в июле закону об ограничении судебной власти.

Об этом пишет "Гаарец".

Уточняется, что Нетаниягу и Ганц проводят непрямые переговоры при посредничестве аппарата президента Ицхака Герцога. Также по словам члена Кнессета от «Ликуда», «попытки Нетаниягу смягчить законодательство о судебной реформе также направлены на смягчение решения Высокого суда перед его постановлением об отмене стандарта разумности». В частности, депутат Элияху Ревиво отметил, что идею о плане Нетаниягу по "смягчению" судей Высокого суда считает правильной.

Стоит отметить, что еще на прошлой недели Нетаниягу говорил о том, что можно достигнуть компромисса по реформе судебной системы, если лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц вернется за стол переговоров.

Издание поминает, что во вторник все 15 судей Верховного суда примут участие в слушаниях по стандарту разумности, который коалиция Кнессета отменила в июле. Новый закон, который оспаривается в суде, лишил Высокий суд права отменять решения правительства, которые он считает необоснованными.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу может принять важное решение о судебной реформе.

Также мы сообщали, что Нетаниягу обрушился с критикой в адрес лидера протеста против реформ Шикму Бресслера, назвавшей правительство «нацистами». Перед этим она принесла извинения за это, добавив, что не нужно было пользоваться словом "нацист".