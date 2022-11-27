Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе

Итамар Бен-Гвир отказался сообщить, будет ли он работать над тем, чтобы позволить евреям молиться на Храмовой горе.

Вступающий в должность министр национальной безопасности депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир в воскресенье утром отказался сообщить, будет ли он действовать, чтобы изменить статус-кво в отношении посещения евреями Храмовой горы, что может вызвать беспорядки и протесты со стороны израильских арабов и палестинцев.

На вопрос ведущих Кальмана Либскинда и Асафа Либермана из KAN Radio, разрешит ли он неограниченное посещение израильтянами-евреями Храмовой горы, Бен-Гвир ответил, что он будет действовать, чтобы положить конец «расистской политике», которая «дискриминирует евреев», но отказался говорить, что он на самом деле сделал бы.

Израильтянам-евреям в настоящее время разрешено посещать Храмовую гору только в короткое окно в утренние часы. Изменение статус-кво или визит самого Бен-Гвира может спровоцировать протесты и беспорядки со стороны израильских арабов и палестинцев, которые расценивают это как провокацию.

В целом, заявления Бен-Гвира в отношении Храмовой горы часто вызывают споры. Депутат Кнессета Боаз Бисмут (Ликуд) заявил в воскресенье утром, что если сам Бен-Гвир решит посетить это место, это будет воспринято как провокация.

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