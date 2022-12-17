Бен-Гвир выдвинул еще одно требование перед вступлением в должность

Назначенный министр национальной безопасности до этого уже вызвал в политическом и законодательном кругу массу недовольства и возмущения намерением внести поправки к закону о полиции.

Председатель партии «Оцма Иегудит», назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в рамках коалиционных переговоров с «Ликудом» просит разрешить ему отказывать в предоставлении гражданства террористам.

Об этом он сообщил во время программы «Встреча с прессой», информирует inn.co.il.

Отмечается, что на вопрос о возможном освобождении террористов из израильских тюрем и об инициативе форума «Выбор жизни» семей погибших Бен-Гвир ответил, что говорил с родственниками погибших, и этот вопрос «очень болезнен для них». В то же время, по мнению Бен-Гвира, принятие соответствующего закона «даст возможность лишить гражданства министру национальной безопасности».

«Семьи погибших также придут для участия в собрании фракции «Оцма Иегудит» для обсуждения этого вопроса. Лично я считаю, что решение должно заключаться в том, чтобы предоставить министру национальной безопасности право аннулировать гражданство. Таким образом, появится еще одна возможность противостоять террористам и гражданам, поддерживающим их, за пределами Израиля, в том числе освобожденным из тюрем», — сказал Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир готов отказаться от некоторых полномочий на новой должности. Так, Бен-Гвир готов пожертвовать пунктом, согласно которому министр будет нести ответственность «за установление политики, судебное преследование и расследования».

Ранее Курсор информировал о том, что Итамар Бен-Гвир вызвал в политическом и законодательном кругу массу недовольства и возмущения намерением внести поправки к закону о полиции. Главное, что полиция перейдет таким образом в прямое подчинение министру национальной безопасности (это новое название министра внутренней безопасности). Кроме того, именно министр должен будет согласовывать открытие уголовных дел.

Также Курсор писал о том, что после жаркой дискуссии в Комитете по внесению поправок в Закон о полиции назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал в частной беседе: «Полиция не хочет, чтобы я контролировал ее бюджет. Я настаиваю на контроле бюджета, чтобы предотвратить расточительство со стороны комиссара».