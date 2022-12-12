Коалиция и оппозиция нашли компромисс по голосованию за спикера Кнессета

Кнессет решил перенести голосование по избранию спикера на утро вторника вместо того, чтобы провести его сегодня, как планировалось изначально.

Об этом пишет Israel National News.

Отмечается, что компромисс был достигнут после того, как стало понятно, что оппозиция намерена устроить продолжительный филибастер с затягиванием голосования. В свою очередь «Ликуд» пригрозил активировать пункт 98, позволяющий ему обойти обструкцию со стороны меньшинства.

По информации издания, дискуссия разгорелась после того, как глава регламентного комитета Йоав Киш выгнал депутатов Йораи Лахав-Герцано, Наора Шири, Владимира Белиака и Мейрава Бен-Ари из зала Кнессета.

«Это группа, которая не знает, как передать власть респектабельным образом. Я предлагаю, чтобы единственным вопросом, который будет поднят сегодня, были выборы спикера Кнессета», — сказал депутат Кнессета Шломо Караи («Ликуд»).

В свою очередь юрисконсульт Кнессета Сагит Афик ответил, что комитет не имеет полномочий для принятия такого решения.

В итоге стороны приняли решение перенести голосование за избрание спикера Кнессета на вторник, 13 декабря.

Как сообщал Курсор, депутат от «Ликуда» Ярив Левин должен был заменить нынешнего спикера Мики Леви от партии «Еш Атид» по просьбе 64 депутатов новой коалиции.

Ранее Курсор писал, что Ликуд единогласно одобрил назначение Левина временным спикером Кнессета — СМИ. Фракция «Ликуд» вечером в воскресенье, 11 декабря, единогласно одобрила предложение главы политической силы, назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ярива Левина временным спикером Кнессета.

Как сообщал Курсор, существует вероятность того, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует поставить вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета в понедельник, 12 декабря.

Как сообщал Курсор, высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина.

Напомним, что член «Ликуда» и депутат Кнессета Ярив Левин, который руководит переговорами от имени партии, раскритиковал председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.