Маоз: Школы будут работать с полной прозрачностью для родителей

Глава партии Ноам и депутат Кнессета Ави Маоз пообщался с журналистами и высказался о реформах в образовательной системе.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сперва политик произнес молитву о выздоровлении раввина Хаима Дракмана, заразившегося коронавирусом. После этого он впервые представил «реформу прозрачности» в образовании.

«Моя система прозрачности основывается на «прозрачности и информации для родителей» и позволит родителям быть в курсе всех программ обогащения, которые предоставляются в школах их детей и выбираются школьной администрацией. Мы хотели бы добиться полной прозрачности всех развивающих программ, которые проводятся в школах. Родители смогут знать, какой контент предоставляется в школах, кто на самом деле доставляет этот контент, и кто их финансирует. Эта прозрачность крайне необходимо, после многих лет, в течение которых такая информация скрывалась от родителей. Не более того», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что будущий министр Эли Коэн («Ликуд») высказался о скандале вокруг назначения Маоза за внешние программы в системе образования, сказав, что в целом выступает против разделения министерств. По его словам, «контент, который вступает в противоречие с позицией мэра или директора школы, не будет поступать в учебные заведения». Коэн утверждает, что Нетаниягу сохранит плюрализм и либерализм и не позволит вводить такой контент в школы.

«Курсор» сообщал, что исполнение назначенным заместителем министра Ави Маозом традиционной ханукальной песни в Кнессете вызвало возмущение. Политик сказал: «Мы пришли изгнать тьму. Тот, кто хочет навредить иудаизму и пытается создать новую, либеральную религию, есть тьма».

Помимо этого недавно член Кнессета заявил, что Маоз положительно повлияет на образование.