Либерман заявил, что Нетаниягу ведет Израиль к разрушению

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал новое правительство во время собрания фракции НДИ.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По мнению Либермана, Нетаниягу продал страну ультраправым партиям.

«В прошлую среду мы слышали, как Моше Гафни сказал, что «половина людей будет служить в армии, а половина людей будет изучать Тору». Гафни просто забыл и добавил, что половина людей, которые служат в армии, также являются половиной тех, кто платит налоги, а половина тех, кто учится в ешиве, получает выгоду от этих налогов. Мой главный аргумент направлен на тех, кто допускает этот безумный подход, и это Биньямин Нетаниягу. Нетаниягу часто говорит, что он сын историка, а сейчас его интересуется историческое наследие. На мой взгляд, Нетаниягу войдет в историю как тот, кто привел Государство Израиль к разрушению третьего содружества. Я не преувеличиваю и это не метафора», – заявил он.

На фоне подписания коалиционных соглашений Либерман считает, что Нетаниягу «приносит в жертву Государство Израиль на алтарь своей личной попытки избежать своих юридических проблем». Он утверждает, что израильтяне перестали «быть лохами».

Тот факт, что одна половина людей служит в АОИ, а вторая эту финансирует, по мнению министра финансов, приведет Израиль к «глубочайшему расколу в истории». Также Либерман упомянул об усугублении раскола с диаспорой, прежде всего из США.

Глава НДИ ожидает «политическое цунами» на уровне дипломатии, которому коалиция не сможет противостоять, что также касается возможного экономического краха.

«Курсор» сообщал, что коалиция и оппозиция нашли компромисс по голосованию за спикера Кнессета.

Помимо этого недавно Яир Лапид заявил, что депутаты с конфликтом интересов не должны иметь права голоса.