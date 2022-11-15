Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор

11:14, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
итамар бен-гвир фото
Фото: Olivier Fitoussi / FLASH90

«Мы сделаем все, чтобы искоренить терроризм и восстановить безопасность граждан в Государстве Израиль» — написал Итамар Бен-Гвир.

Председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир прокомментировал ножевой теракт в Ариэле.

Он написал в Twitter: «Терроризм — это не приговор судьбы, и мы сделаем все, чтобы искоренить его и восстановить безопасность граждан в Государстве Израиль».

«В это трудное время я возношу молитву вместе со всем народом Израиля о безопасности и выздоровлении пострадавших в результате нападения».

Скончалось уже двое раненых — это тяжелый день для Государства Израиль.

Ранее Курсор писал о теракте в Ариэле: озвучены новые подробности. В результате атаки в Ариэле пострадали 5 человек. Один террорист был нейтрализован.

Также мы сообщали, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.

Кроме того, мы уже сообщали, что на базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили. Бункер ЦАХАЛа преступники обустроили для хранения угнанных машин. В дальнейшем их намеревались использовать для поджогов или терактов.

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