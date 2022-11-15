Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор

«Мы сделаем все, чтобы искоренить терроризм и восстановить безопасность граждан в Государстве Израиль» — написал Итамар Бен-Гвир.

Председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир прокомментировал ножевой теракт в Ариэле.

Он написал в Twitter: «Терроризм — это не приговор судьбы, и мы сделаем все, чтобы искоренить его и восстановить безопасность граждан в Государстве Израиль».

«В это трудное время я возношу молитву вместе со всем народом Израиля о безопасности и выздоровлении пострадавших в результате нападения».

הטרור הוא לא גזירת גורל, ואנחנו נעשה הכל כדי למגר אותו ולהחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל. בשעה קשה זו אני נושא תפילה יחד עם כל עם ישראל לשלומם והחלמתם של הפצועים בפיגוע. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 15, 2022

Скончалось уже двое раненых — это тяжелый день для Государства Израиль.

Ранее Курсор писал о теракте в Ариэле: озвучены новые подробности. В результате атаки в Ариэле пострадали 5 человек. Один террорист был нейтрализован.

Также мы сообщали, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.

Кроме того, мы уже сообщали, что на базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили. Бункер ЦАХАЛа преступники обустроили для хранения угнанных машин. В дальнейшем их намеревались использовать для поджогов или терактов.