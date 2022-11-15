Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле

«Мы не станем сотрудничать ни с каким внешним расследованием, потому что это будет вмешательство во внутренние дела Израиля, а мы такого не допустим».

Заявление министерства юстиции США о намерении провести расследование смерти журналистки Ширин Абу-Акле назвали «большой ошибкой».

Об этом заявил в понедельник Бени Ганц.

Он в понедельник прокомментировал решение министерства юстиции США начать самостоятельное расследование гибели в Дженине журналистки телеканала Аль-Джазира.

Ганц заявил: «Армия обороны Израиля провела профессиональное расследование, которое было представлено американским официальным лицам. Им были переданы все подробности этого дела».

Он уверен, что любое другое расследование станет вмешательством во внутренние дела Израиля. «Мы не станем сотрудничать ни с каким внешним расследованием, потому что это будет вмешательство во внутренние дела Израиля, а мы такого не допустим».

В Израиле считают, что опрашивание солдат ЦАХАЛа представителями других стран является абсурдным и нелогичным.

Ранее Курсор писал, что родные и коллеги обвинили Израиль в убийстве журналистки Аль-Джазиры.

Также мы информировали о краже оружия с базы ЦАХАЛа: полиция задержала шестерых подозреваемых.

Напомним, наш сайт сообщал, что в Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле. В Турции отказались принять соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле.

Кроме того, мы писали, что Трамп осуждает евреев США, которые «делают не то, что нужно» для Израиля.