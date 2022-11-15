На базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили

Бункер ЦАХАЛа преступники обустроили для хранения угнанных машин. В дальнейшем их намеревались использовать для поджогов или терактов.

В течение нескольких месяцев база ЦАХАЛа на севере страны служила местом хранения автомобилей, числившихся в угоне.

Об этом сообщают Detaly.

Скандальный факт был обнаружен в ходе проверки военной базы. По существенному слою пыли на автомобилях определили, что угнанная техника содержалась на складе не менее нескольких месяцев, не вызвав при этом никаких подозрений.

Преступники даже сменили замки от склада и спокойно попадали на территорию военного объекта в любое время. Также они похитили имевшееся там оборудование.

Неосведомленность ЦАХАЛа об использовании склада вызвана тем, что данный бункер используется редко, в нем не было оружия и боеприпасов. Проверка обратила внимание на легкость преступного использования военного объекта, который должен быть закрыт и хорошо охраняться.

В пресс-службе ЦАХАЛа прокомментировали: «Эта база не используется армией на регулярной основе, там не хранится военная техника. Все данные переданы в полицию».

Видимо, преступники намеревались использовать эти автомобили для поджогов или терактов, поскольку в машинах были обнаружены канистры с горючим.

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הוסתרו במשך חודשים ארוכים מכוניות גנובות עם לוחיות רישוי מזויפות, עמוסות במכלי דלק • על פי החשד, הרכבים יועדו לשמש עבריינים בעת חיסול, והדלק להצתתם אחריו • המחדל התגלה בבדיקה אקראית אית של >>>> pic.twitter.com/mOQ0iFq40L — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) November 14, 2022

Ранее Курсор писал, что на базе ЦАХАЛа похитили оружие, и уже озвучены предварительные результаты расследования.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ и полиция провели масштабную операцию против палестинских нелегалов.