Раввины США начинают кампанию против ультраправых израильских законодателей

Более 330 американских раввинов, в том числе некоторые из тех, кто занимает видные должности в крупных городах, обещают не допустить выступления ультраправых членов нового правительства Биньямина Нетаниягу в своих синагогах и будут лоббировать, чтобы они не выступали в общинах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В открытом письме говорилось, что они не будут приглашать членов ультраправых партий «выступать на наших собраниях и в организациях»: Мы будем выступать против их участия в других форумах в наших сообществах. Мы будем призывать советы наших конгрегаций и организаций присоединиться к нам в этом протесте в знак нашей приверженности нашим еврейским и демократическим ценностям».

Нетаниягу объявил о своем новом правительстве, включающем крайне правые фракции «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам», поздно вечером в среду, хотя ему еще предстоит завершить коалиционные соглашения со своими политическими партнерами.

Министры израильского правительства иногда выступают в американских синагогах, чтобы заручиться поддержкой своих инициатив и идей. Тем не менее, бескомпромиссный тон письма и широта круга подписавших являются сигналом нарастающего кризиса в отношениях между Израилем и еврейской общиной США, вызванного приходом к власти ультраправых партий.

Письмо было адресовано «Религиозному сионизму», который получил 14 мест на выборах, баллотировавшихся по общему списку с «Оцма Иегудит» и «Ноам». Три фракции снова разделились после выборов и теперь ведут отдельные переговоры о создании коалиции. Письмо раввинов, похоже, предназначалось для всех трех сторон.

Его подписанты принадлежат к реформистскому, консервативному и реконструкционистскому движениям. Среди подписавших были действующие и бывшие члены советов раввинов в Чикаго и Лос-Анджелесе; раввины, возглавляющие крупнейшие консервативные и реформистские общины в Вашингтоне, округ Колумбия; бывшие лидеры основных органов реформистского и консервативного движения; нынешний лидер реконструкционистского движения; и ректор Американского еврейского университета консервативного движения в Лос-Анджелесе.

Письмо было инициировано Давидом Тойчем, ведущим реконструктивистским раввином в Филадельфии, и Джоном Розове, почетным раввином Храма Исраэль в Лос-Анджелесе.

В письме изложены пять предложений религиозного сионизма, которые, по его словам, «нанесут непоправимый вред отношениям между Израилем и еврейской диаспорой»: сужение Закона о возвращении; подрыв прав ЛГБТК; разрешение Кнессету отменять решения Верховного суда; «аннексия» частей Иудеи и Самарии; и изгнание «нелояльных» арабских граждан.

Ряд еврейских групп США выступили против включения ультраправой фракции в правительство, пока Нетаниягу вел переговоры с фракциями, и многие сделали это после того, как он объявил о формировании правительства в среду. В их число входят Антидиффамационная лига, основные неортодоксальные движения и либеральные еврейские политические группы Ближнего Востока «Партнеры за прогрессивный Израиль», «Джей Стрит» и «Американцы за мир сейчас».

Некоторые организации, которые высказались в 2019 году, когда Нетаньяху рассматривал возможность создания коалиции с экстремистами, промолчали, в то время как другие забили тревогу после выборов, в том числе Американо-израильский комитет по связям с общественностью и Конференция президентов крупных американских еврейских организаций.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет судить правительство Израиля по его политике, а не по отдельным лицам в коалиции Нетаниягу.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества. Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.