Бен-Гвир: Я намерен потребовать должность министра внутренней безопасности

Политик заявил, что после выборов «мы станем владельцами Государства Израиль».

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир 30 октября, в воскресенье, заявил, что «намерен потребовать должность министра внутренней безопасности» после выборов.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня вечером я объявил о своем намерении служить министром внутренней безопасности в правом правительстве, которое мы создадим вскоре после победы на вторник, с Божьей помощью. Настало время», – написал ультраправый политик.

Реформа, запланированная Бен-Гвиром в области внутренней безопасности, включает в себя изменение порядка открытия огня, предоставление личной неприкосновенности полицейским и солдатам, отмену «лагерей террористов» в тюрьмах, борьбу с сельскохозяйственным терроризмом и феноменом спонсорских сборов.

«Мы должны получить как минимум 15 мандатов и сделать так, чтобы Бени Ганц не вошел в правительство вместо нас. На этот раз мы победим, на этот раз мы станем владельцами Государства Израиль», – глава ультраправой партии «Оцма Йегудит».

Ранее Нетаниягу заявил, что Смотрич и Бен-Гвир будут министрами в его правительстве.

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