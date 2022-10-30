Лапид после подписания морского соглашения с Ливаном посетил газодобывающую платформу Кариш

По словам премьер-министра, продолжение добычи «голубого топлива» с платформы обеспечит экономическую стабильность и энергетическую безопасность Государства Израиль на долгие годы.

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, 30 октября, совершил поездку на морскую газовую платформу Кариш.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Израиль подписал соглашение о морской границе с Ливаном, сообщает Israel National News.

Отмечается, что Лапит ознакомился с процессом добычи газа, который начался в прошлую среду. Позже он посетил диспетчерскую, поговорил с израильскими рабочими компании и поднялся на смотровую площадку с видом на платформу и территорию.

Премьер-министр еще раз отметил, что соглашение, как и продолжение добычи газа с платформы Кариш, обеспечит экономическую стабильность и энергетическую безопасность Государства Израиль на долгие годы и внесет значительный вклад в снижение стоимости жизни.

«Это место — энергетическое и экономическое будущее Государства Израиль. Добыча газа на месторождении Кариш снизит цены на энергоносители в Израиле, превратит Израиль в регионального поставщика энергии и поможет Европе справиться с энергетическим кризисом. Отсюда течет газ, который обещает более низкую стоимость жизни. Это огромное достижение для Государства Израиль», — подчеркнул Лапид.

Как сообщал Курсор, глава минобороны Израиля Бени Ганц рассказал о соглашении относительно демаркации морской границы с Ливаном. Он назвал договор выгодным для страны, поскольку сделка дает ряд преимуществ.

Также Курсор информировал о том, что израильский катер нарушил территориальные воды Ливана. Об этом заявили ливанские власти.

Так, ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.

Также мы информировали, что Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары «Хизбаллы».