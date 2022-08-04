Бен-Гвира не пустили в район на границе с Газой

Бен-Гвира остановили на перекрестке Нир Ам перед Сдеротом. Он рассказал сайту «Сругим», что ему преградили путь сотрудники полиции.

Глава партии «Оцма йегудит» Итамар Бен-Гвир хотел попасть в район на границе с Сектором Газа, чтобы встретиться со своими избирателями. Однако его остановила полиция. Как рассказал командующий Южным военные округом, для политика это может быть опасно.

Бен-Гвир был остановлен на перекрестке Нир Ам перед Сдеротом. Дорогу преградили полицейские. Сперва ему сказали, что он может попасть в населенные пункты, но ему придется выйти из автомобиля и идти пешком.

А вот военное командование заявило, что посещение населенных пунктов возможно только после наступления темноты.

Бен-Гвир заявил полицейским, что пришел, чтобы «снять осаду». По его мнению, такое положение вещей, когда люди могут ходить по улицах лишь с наступлением ночи, является моральным банкротством в сфере безопасности.

Ранее наш сайт писал, что Смотрич и Бен-Гвир пойдут на выборы одним списком. Источники в окружении Смотрича и Бен-Гвира сообщили, что они согласились, что у Смотрича будет первое место в списке, также как Бен-Гвир получил возможность руководить фракцией партии в Кнессете.

Также Курсор сообщал, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты.