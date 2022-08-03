Стало известно, откроют ли завтра дороги в сектор Газа

Некоторым людям, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, армия разрешила входить и выходить через определенные временные интервалы.

По результатам новой оценки, проведенной Армией обороны Израиля, перекрытие дорог вдоль границы с сектором Газа сохранится и завтра, уже третий день подряд, по данным местных властей.

Закрытие дорог произошло на фоне опасений о скором нападении палестинской террористической группировки «Исламский джихад» после того, как ЦАХАЛ арестовал ее лидера в понедельник вечером.

В большинстве городов вдоль границы есть альтернативные пути выезда, кроме Керем-Шалома и кибуца Нахаль Оз, которые полностью заблокированы.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.