Смотрич и Бен-Гвир пойдут на выборы одним списком

Оба они согласились, что Бен-Гвир уступит Смотричу первое место в списке, а взамен получит руководство фракцией партии в кнессете.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир из «Оцма Йегудит» и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич договорились идти на выборы одним списком. Ранее казалось, что ультраправым партиям придется идти на выборы двумя разными списками, что уменьшало их вес.

Источники в окружении Смотрича и Бен-Гвира сообщили, что они согласились, что у Смотрича будет первое место в списке, также как Бен-Гвир получил возможность руководить фракцией партии в Кнессете.

Кроме того, для «Оцма Йегудит» уже забронированы 5, 9 и 10 места. А вот 7 место в списке зайдет согласованный кандидат.

Ближайшие опросы общественного мнения покажут, оправдало ли себя такое решение.

למען ניצחון הימין — אני קורא לבצלאל, בוא נחתום הערב. pic.twitter.com/7PLdUalhRX — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 1, 2022

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. Опрос Института Директ Фолз, опубликованный сегодня вечером (воскресенье), за 93 дня до Дня избирателя, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, блок оппозиционных партий получил бы 61 место и сумел бы сформировать правое правительство.

Также Курсор писал, что Ганц пересмотрит призыв солдат в тюремную службу на фоне заявлений об изнасиловании.