Бени Ганц: В новом правительстве будет три министра обороны

В четверг в специальном комитете Кнессета, созданном для обсуждения закона о передаче полномочий министру в министерстве обороны, прошли напряженные дебаты.

Согласно соглашению, подписанному между партией «Религиозный сионизм» и «Ликудом», до формирования нового правительства необходимо внести изменения в закон, определяющий объем полномочий министра в министерстве обороны. Ожидается, что лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич займет должность министра при министерстве обороны, с которой будет руководить всеми операциями в Иудее и Самарии.

«Будет три министра обороны, это разбалансирует систему», — считает он.

Глава комитета депутат Кнессета Шломо Кархи («Ликуд») был вынужден отстранить депутата Кнессета Владимира Белиака («Еш Атид») от участия в дебатах из-за возникшей перепалки. Когда представители Кнессета физически удалили Белиака, было слышно, как Кархи кричал ему вслед: «Такое насилие — какая жестокость», на что Белиак ответил: «Вам должно быть стыдно за себя».

Министр обороны Бени Ганц также присутствовал на дебатах и ​​выразил свое несогласие с назначением дополнительного министра в министерство обороны. «Нетаниягу внедряет политику глубоко в систему безопасности, и тем самым он разрушает безопасность Израиля. Должна быть единая система работы и надзора, чтобы обеспечить бесперебойную организацию. То, что здесь происходит, нарушает баланс в том, как все управляется».

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