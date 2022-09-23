Опрос: блок Нетаниягу укрепляется

Опрос Channel 12 News показывает, что «Ликуд» получит до 34 мест, а РААМ — крупнейшая арабская партия.

Новый опрос, проведенный Институтом Мидгама во главе с Мано Гевой и опубликованный Channel 12 News, показал, что, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то «Ликуд» получил бы 34 места.

«Еш Атид» стабильно занимает 23 места, а партия «Лагерь государственников» во главе с Бени Ганцем получает 12 мест. Религиозный сионизм во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром получает 11 мест.

ШАС и «Яадут а-Тора» получают 8 и 7 мест соответственно, «Исраэль Бейтену» во главе с министром финансов Авигдором Либерманом получит 6 мест, Авода и МЕРЕЦ получают по 5 мест каждая.

После драматического раскола в «Объединенном списке» партия РААМ становится крупнейшей арабской партией в Израиле. Партия Мансура Аббаса получает в этом опросе 5 мест, а партия Хадаш-Таал (ранее «Объединенный список») во главе с Айманом Удехом и Ахмедом Тиби получает только 4 места. Балад, который вышел из «Объединенного списка» при представлении списков на прошлой неделе, далек от избирательного порога и получает лишь 2,4% поддержки.

Если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет, то блок Нетанигу получил бы 60 мест, а «блок перемен» — 56 мест.

Наряду с Баладом, «Еврейский» дом во главе с министром внутренних дел Айелет Шакед также очень далек от избирательного барьера, набрав 1,8%. Партия экономической свободы во главе с Абиром Кара набирает всего 0,6%, а Партия «Свободный Израиль» во главе с Эли Авидаром набирает 0,4%.

После выступления премьер-министра Яира Лапида на Генассамблее ООН 28% респондентов заявили, что поддерживают решение о создании двух государств. 49% заявили, что выступают против решения о двух государствах, а 23% ответили, что не знают.

Ранее Курсор писал, что партия ШАС убеждена, что на следующих выборах правые получат 61 место. Депутат Кнессета Йоав Бен-Цур уверен, что раскол между левыми и арабами поможет правым сформировать правительство без помощи Ганца.

Кроме этого, Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль». Руководитель министерства транспорта Израиля Мейрав Михаэли резко раскритиковала депутата Кнессета и главу партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Наша редакция писала, что Нетаниягу впервые примет участие в предвыборном митинге в Бней-Браке, к чему уже готовятся службы безопасности.

Также Курсор сообщал, что Шакед попросила прощения у своих сторонников накануне Рош ха-Шана.

Напомним, что Смотрич и Бен-Гвир призвали Шакед сойти с дистанции.