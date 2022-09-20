Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль»

По мнению Михаэли, возглавляющей Аводу, деятельность правого политика может разрушить государство Израиль. Она это заявила во время мероприятия, посвященного запуску ее кампании в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я сразу увидела то же насилие, подстрекательство и расизм, которые угрожают нам с тех пор, как они угрожали Ицхаку Рабину. Те, кто тогда были «изгоями-сорняками», сегодня являются депутатами Кнессета. И они могут быть министрами», – заявила руководитель министерства транспорта.

К слову, правый министр внутренних дел Айелет Шакед и левый министр транспорта Мерав Михаэли обменялись колкостями касаемо мирных переговоров с ПА во время заседания кабинета министров. Вторая призвала продвигать мирные переговоры с палестинцами, а первая заявила, что в этом нет нужды.

Спор между ними продолжился в соцсетях. Сперва Шакед написала, что «Мерав запутался», а также порекомендовала «отучить себя от навязчивой идеи преклоняться перед палестинцами». По ее мнению, в арабском мире осознает силы государства Израиль и заинтересованы в налаживании связей, «не отделяя нас от нашей собственности и нашей земли».

Михаэли возразила и написала, что за последний год «сбита с толку» была не она. Политик считает, что самая большая опасность для Израиля – «потеря его идентичности как еврейского и демократического государства», что может быть обусловлено объединением с 3 миллионами палестинцев. Также она добавила, что если игнорировать эту «экзистенциальную опасность из-за политических опасений», то это серьезно угрожает Израилю.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу впервые примет участие в предвыборном митинге в Бней-Браке, к чему уже готовятся службы безопасности.

Также «Курсор» сообщал, что Шакед попросила прощения у своих сторонников накануне Рош ха-Шана.

Помимо этого, Смотрич и Бен-Гвир призвали Шакед сойти с дистанции.