Иран пригласил главу МАГАТЭ на переговоры

Глава МАГАТЭ несколько дней назад пожаловался, что за последние 5 месяцев иранское правительство ни разу не связало с ним.

В понедельник Иран заявил, что пригласил главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на переговоры после того, как тот выразил обеспокоенность по поводу отсутствия контактов с иранскими властями.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Глава ядерного надзора ООН Рафаэль Гросси «был приглашен» в Тегеран, и была назначена дата визита, сказал Иран Саид Хатибзаде, не уточнив возможные сроки поездки.

Ожидается, что Гросси встретится с министром иностранных дел Ирана и главой атомной энергетики страны, сказал Хатибзаде журналистам, добавив: «Мы ждем его ответа».

Приглашение Гросси пришло через несколько дней после того, как он заявил, что «удивительно», что у него не было контактов с новым иранским правительством по ряду важных нерешенных вопросов с момента его вступления в должность.

Гросси надеялся посетить Иран до начала следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое начнется 22 ноября, но дал понять, что разочарован тем, что приглашения пока не последовало.

«У меня не было никаких контактов с этим правительством… которое находится там уже более пяти месяцев», — сказал Гросси журналистам в пятницу, добавив, что единственным исключением были «технические разговоры» с новым главой атомной энергетики Ирана Мохамедом Эслами.

Курсор также писал, что Иран призывает к серьезному подходу к ядерным переговорам. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в субботу призвал обе стороны к «серьезному» подходу на предстоящих ядерных переговорах.

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