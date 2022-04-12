Беннет: Мое посредничество помогло, но я завернут в флаг Израиля, а не Украины

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что у него хорошие отношения с руководством Израиля, но он не чувствует, что оно «завернуто в украинский флаг».

Что касается посреднических усилий между россией* и Украиной, премьер-министр Нафтали Беннетт рассказал в интервью 12 каналу, что его попросили помочь, и это было важно сделать.

«Я пришел помочь в ключевом глобальном вопросе, — сказал он. — Но я полностью посвящаю себя обеспечению безопасности государства Израиль».

На вопрос, достигло ли чего-нибудь его посредничество, он ответил: «Да, во многих компонентах».

«Но, давайте проясним, меня критиковал [президент Зеленский]: «Беннет не завернут в украинский флаг». Это верно. Я закутан в израильский флаг. Меня беспокоит интерес граждан Израиля — свобода передвижения в Сирии; иметь возможность продолжать наносить удары по Ирану как можно ближе к источнику и противостоять ядерному соглашению», — сказал он.

Курсор ранее писал, что Беннет встретился с депутатом Ямины на фоне слухов об очередном выходе из коалиции.

Также Курсор сообщал, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.

Еще появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.

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