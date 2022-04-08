Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве

18:13, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Нафтали Беннет фото
Фото: Amit Shabi/POOL

В результате теракта в Тель-Авиве скончался Барак Луфан из Гиват-Шмуэля. Он стал третьим погибшим вследствие этого трагического происшествия.

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал известие о третьей жертве теракта в Тель-Авиве:

«Весь народ Израиля разделяет тяжелое горе семьи Барака Луфана, третьего человека, убитого в результате жестокого дизенгофского [теракта]. Отец троих детей из Гиват-Шмуэля. Сердце разрывается. Да будет благословенна его память», — написал в Твиттере премьер-министр Нафтали Беннет.

Ранее мы писали о личности третьего погибшего в этом теракте. 

Кроме того, наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.

Также наш сайт писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще Курсор передавал, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом. Кроме того, в Палестинской автономии, а также в Иудее и Самарии раздавали сладости. В мечетях прямо восхваляли теракт. В Дженине, откуда и оказался уже ликвидированный боевик, местные устроили пальбу в воздух.

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Автор материала:
Ирен Давид
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