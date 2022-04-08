Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве

В результате теракта в Тель-Авиве скончался Барак Луфан из Гиват-Шмуэля. Он стал третьим погибшим вследствие этого трагического происшествия.

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал известие о третьей жертве теракта в Тель-Авиве:

«Весь народ Израиля разделяет тяжелое горе семьи Барака Луфана, третьего человека, убитого в результате жестокого дизенгофского [теракта]. Отец троих детей из Гиват-Шмуэля. Сердце разрывается. Да будет благословенна его память», — написал в Твиттере премьер-министр Нафтали Беннет.

עם ישראל כולו משתתף בצערם הכבד של בני משפחתו של ברק לופן הי"ד, הנרצח השלישי בפיגוע האכזרי בדיזינגוף. אב לשלושה מגבעת שמואל.

נקרע הלב.

יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/KfIXW7eTXo — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 8, 2022

Ранее мы писали о личности третьего погибшего в этом теракте.

Кроме того, наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.

Также наш сайт писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще Курсор передавал, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом. Кроме того, в Палестинской автономии, а также в Иудее и Самарии раздавали сладости. В мечетях прямо восхваляли теракт. В Дженине, откуда и оказался уже ликвидированный боевик, местные устроили пальбу в воздух.