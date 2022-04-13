Беннет: новые выборы для граждан Израиля будут разрушительны

Беннет заявил, что новые выборы станут разрушительны для Израиля и его граждан, а также призвал к единству: «Я призываю всех объединиться перед врагом снаружи, враг не внутри».

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил на конференции местного управления и сослался на политический кризис. «Государство Израиль сегодня растет на 8%. Больше, чем Франция, Германия и Соединенные Штаты, потому что мы включили эту машину, называемую правительством. Мы перезапустили его, — сказал он, добавляя, что новые выборы снова заставят эту «машину» остановиться. — Это игра, как будто это реалити-шоу, легкомыслие. Не дай Бог привести Государство Израиль к новым выборам».

Его слова передает Maariv.

«Новые выборы будут разрушительны для Граждан Израиля, разрушительны для местного самоуправления», — добавил он.

В заключение Беннет призвал к единству: «Я призываю всех объединиться перед врагом снаружи, враг не внутри. Это террористы пытаются сломить наш дух — если мы будем сильны вместе, никто не сможет сломить наш дух. Желаю, чтобы мы были этим огромным народом, умеющим преодолевать споры и вместе мы победим».

Напомним, накануне министр финансов Авигдор Либерман, говоря отставке Идит Сильман, заявил, что соглашение с депутатом Кнессета Ниром Орбахом является гарантией выживания действующего правительства.

Еще мы писали, что после того, как на прошлой неделе бывший председатель коалиции, депутат Кнессета Идит Сильман, вышла из состава коалиции, газета Israel Hayom провела опрос общественности о том, какие политические альтернативы они предпочли бы.