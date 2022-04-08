Большинство израильтян не хотят новых выборов — опрос

После того, как на этой неделе бывший председатель коалиции, депутат Кнессета Идит Сильман, вышла из состава коалиции, то газета Israel Hayom провела опрос общественности о том, какие политические альтернативы они предпочли бы.

Опрос показал, что если бы выборы были проведены сейчас, то «Ликуд» получил бы 35 мест, за ним следует «Еш Атид» с 19 местами. ШАС получила бы 9 мест, а «Авода», «Кахоль-Лаван», Религиозная сионистская партия и Яадут а-Тора получили бы по 8 мест каждый.

«Исраэль Бейтену» получила бы 6 мест, как и «Объединенный арабский список», в то время как партия премьер-министра Нафтали Беннета «Ямина» получит только 5 мест, а «Мерец» и РААМ получили бы по 4 места. Согласно опросу, партия министра юстиции Гидеона Саара «Тиква Хадаша» не преодолеет минимальный избирательный барьер.

На вопрос, какое правительство они хотели бы видеть, 41% респондентов ответили, что выбрали бы правительство во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, поддерживаемым перебежчиками из коалиции. Еще 28% респондентов заявили, что предпочли бы нынешнее правительство, а 11% заявили, что предпочли бы правительство, возглавляемое депутатом от Ликуда, а не Нетаниягу. 20% респондентов ответили, что не знают.

Чуть менее трети (31%) респондентов заявили, что хотят, чтобы нынешнее правительство осталось у власти, в то время как 29% заявили, что хотят проведения еще одних новых выборов, а 27% хотели бы, чтобы в нынешнем Кнессете было сформировано другое правительство. 13% процентов ответили, что не знают.

На вопрос, кто, по их мнению, лучше всего подходит для должности премьер-министра, 41% респондентов выбрали Нетаниягу, а 15% выбрали лидера «Еш Атид» Яира Лапида. 9% респондентов назвали министра обороны и лидера «Кахоль-Лаван» Бени Ганца лучшим кандидатом на пост премьер-министра, 6% выбрали премьер-министра Нафтали Беннета, а 5% указали на бывшего мэра Иерусалима Нира Барката.

Что касается вопроса о том, что могло побудить Идит Сильман уйти в отставку, то 47% ответили, что ее мотивы были политическими, 31% заявили, что они были идеологическими, а 22% ответили, что не знают.

В опросе участвовали 502 респондента, которые составили репрезентативную выборку населения Израиля в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составила 4,4%.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что Ликуд выигрывает, но ему не хватает большинства.

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета Амихай Шикли покинул партию Ямина. Премьер-министр Нафтали Беннет и остальные члены фракции «Ямина» объявили об уходе депутата Кнессета Амихая Шикли. Фракция сделает заявление на следующем заседании комитета палаты представителей Кнессета.

«Курсор» писал ранее, что депутат Кнессета Эли Авидар уверен, что правительство не падет. «Нетаниягу не сможет сформировать правительство, и мы сделаем так, чтобы страна не пошла на выборы. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь РААМ к работе. Общественность не простит им, если они позволят банде расистов прийти к власти», — заявил он.

Также мы сообщали, что Беннет встретится со всеми членами партии Ямина. Премьер проводит экстренные встречи после того, как член его партии Идит Сильман заявила о своем выходе из коалиции и на фоне предположений о том, что другие члены «Ямины» могут последовать за ней.

Напомним, что Идит Сильман ушла в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.