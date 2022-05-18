ЦАХАЛ отменил этап учений Огненные колесницы в Умм-эль-Фахме

Министр обороны Бенни Ганц отменил часть учений в третьем по величине арабском городе страны. «Излишне говорить, что движущиеся по городу бронетранспортеры, имитирующие бой против «Хизбаллы», сильно повлияют на чувства жителей», — сказал мэр.

Армия обороны Израиля отменила часть своих учений «Огненные колесницы», которые должны были пройти на следующей неделе в арабо-израильском городе Умм-эль-Фахм.

Решение перенести учения из третьего по величине арабского города страны было принято после того, как мэр города Самир Собхи Махамед обратился к министру обороны Бени Ганцу с просьбой отменить в городе сегмент, имитирующий войну с «Хизбаллой».

В письме представителям министерства обороны, отправленном Махамедом и переданном The Jerusalem Post, мэр сказал, что такие учения в городе «имеют драматическое влияние» на его жителей и не помогут в продвижении сосуществования между евреями и арабами.

«Я, городской совет и жители Умм-эль-Фахма категорически против проведения военных учений в городе, и мы довели нашу позицию до сведения соответствующих военных», — написал мэр.

«Излишне говорить, что движущиеся по городу бронетранспортеры, имитирующие бой против «Хизбаллы», сильно повлияют на чувства жителей. Как мэр города, я делаю все, что в моих силах, для содействия сосуществованию и улучшения образа города, а также качества жизни в нем. И я боюсь, что такого рода военные учения вредны для этих целей», — написал он.

Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану.