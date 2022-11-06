Беннет подал в отставку с поста заместителя премьер-министра

Нафтали Беннет не стал ждать отставки всего правительства и, как и анонсировал ранее, подал в отставку с поста заместителя премьер-министра.

Об этом сообщает 7Kanal.

Ранее на этой неделе Нафтали Беннет уведомил премьер-министра Яира Лапида, что он уйдет в отставку со своего поста в ближайшие дни.

Беннет отметил, что его решение было принято «в свете результатов выборов и ожидаемого формирования нового правительства», и пожелал удачи будущей правой религиозной коалиции.

«Я надеюсь, что новое правительство будет действовать ответственно и с максимально широким консенсусом в обществе», — сказал он.

В своем заявлении бывший премьер-министр высоко оценил работу своего правительства, заявив, что оно формулирует политику посредством «переговоров и соглашений», и перечислил свои достижения.

«Мы предотвратили подписание ядерной сделки с Ираном, мы заблокировали открытие консульства США в Иерусалиме, мы впервые за много лет принесли спокойствие жителям приграничной Газы, мы вернули многие безработные вернулись на работу, и мы успешно приняли бюджет, полный экономических реформ», — отметил Беннет.

Как сообщал Курсор, объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Также Курсор информировал о том, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.