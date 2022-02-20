Беннет пожелал выздоровления заразившейся коронавирусом Елизавете II

«Желаю Ее Величеству Королеве Елизавете II скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли и молитвы с вами», — написал премьер-министр Беннет.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пожелала Королеве Елизавете II скорейшего выздоровления.

Соответствующее сообщение опубликовано в его Twitter.

«Желаю Ее Величеству Королеве Елизавете II скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли и молитвы с вами», — написал Беннет.

Напомним, что сегодня стало известно, что Елизавета II заразилась коронавирусом. Она сдала тест, который показал положительный результат. Отметим, что королеве уже 95 лет. У нее наблюдаются легкие симптомы простуды, а потому она пока не планирует отходить от несложных обязанностей в Виндзоре.

При этом она будет получать медицинскую помощь, а также будет следовать всем рекомендациям лечащих врачей. Важно, что сейчас здоровье королевы тщательно отслеживается. Пристальное внимание врачей наблюдается еще с конца прошлого года, когда Елизавета II отказалась от публичных мероприятий после проведенной ночи в больнице по неизвестной причине.

Также Курсор сообщал, что не так давно Камилла, герцогиня Корнуольская и жена британского принца Чарльза, дала положительный результат на COVID-19 через несколько дней после того, как ее муж также получил положительный результат теста.

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