Королева Елизавета II заболела коронавирусом

Диагноз королеве поставили через несколько дней после того, как она завершила свою первую личную встречу по возвращению в Виндзор. Стала известна информация о состоянии британского монарха.

Королева Соединенного Королевства Елизавета II заразилась коронавирусом. Она сдала тест, который показал положительный результат.

Отметим, что королеве уже 95 лет. У нее наблюдаются легкие симптомы простуды, а потому она пока не планирует отходить от несложных обязанностей в Виндзоре.

При этом она будет получать медицинскую помощь, а также будет следовать всем рекомендациям лечащих врачей.

Важно, что сейчас здоровье королевы тщательно отслеживается. Пристальное внимание врачей наблюдается еще с конца прошлого года, когда Елизавета II отказалась от публичных мероприятий после проведенной ночи в больнице по неизвестной причине.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, почему дети тяжело болеют Омикроном. Ученые обнаружили, что Омикрон, в отличие от других штаммов, более успешно подавлял выработку интерферона у детей. Фактически, это может объяснить внезапный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

Кроме того, мы писали, что в ВОЗ предупредили о появлении самого опасного штамма коронавируса. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан заявил, что сейчас в мире сложились идеальные условия для того, чтобы сформировался самый заразный ми опасный штамм коронавируса.

Еще напомним, что названы страны, которые готовы отменить ограничения, связанные с коронавирусом.

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