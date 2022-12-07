Беннет призвал США «судить правительство Нетаниягу по его действиям»

Во время визита в США Нафтали Беннет заявил, что правительству Биньямина Нетаниягу нужно дать шанс проявить себя.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с советником администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время визита в Белый дом.

Во время встречи Беннет поблагодарил Салливана за поддержку Израиля президентом Джо Байденом и тот факт, что Соединенные Штаты не вернулись к ядерной сделке с Ираном.

«Правительство под моим руководством поддерживало хорошие и теплые отношения с США, защищая интересы Израиля. Я надеюсь, что это продолжится. Две страны должны поддерживать и укреплять свои отношения, независимо от политических колебаний», — сказал политик.

«Израиль сталкивается с большими проблемами впереди нас, но также и с возможностями, и я надеюсь, что наши хорошие отношения с США будут сохранены». — добавил он.

Беннет призвал администрацию Байдена дать новому правительству Нетаниягу шанс проявить себя. Он также призвал Белый дом судить о новом правительстве по его действиям, а не по протестам против партнеров Нетаниягу по коалиции.

Ранее Курсор писал, что Беннет надеется, что новое правительство сможет объединить общество Израиля. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет подытожил свой краткий срок на посту премьер-министра Израиля.

Наша редакция писала, что Беннет ушел в отставку с поста заместителя премьер-министра после того, как его правительство рухнуло и летом были назначены новые выборы. Он заявил, что желает «успеха правительству, которое будет сформировано. Правительство под моим руководством знало, как проводить национальную политику, но оно делало это путем переговоров и соглашений».

Напомним, что стало известно, чем займется Беннет после официального ухода правительства Лапида. Несмотря на то, что уходящее правительство еще не покинуло свой пост, у Беннета уже есть конкретные планы.