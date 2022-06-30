Стало известно, когда пройдет официальная церемония приведения к присяге Лапида

Церемония обмена между премьер-министром Беннетом и новым премьер-министром Лапидом состоится сегодня примерно в 12:30 в ограниченном составе в канцелярии премьер-министра и без присутствия СМИ.

Однако официально Лапид вступит в роль только сегодня в полночь.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.

Кроме того, во время выступления Биньямина Нетаниягу его перебивал член парламента от Объединенного списка Ахмад Тиби, и между Нетаниягу и спикером Кнессета завязалась ссора.