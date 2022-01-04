Беннет провёл беседу с премьер-министром Великобритании

Премьер-министры Израиля и Великобритании поговорили об иранской ядерной сделке и о борьбе с штаммом Омикрон.

Премьер-министр Нафтали Беннетт провел беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня (во вторник).

Об этом сообщает Israel National News.

Темой для разговора между представителями двух стран стала иранская ядерная проблема, а также нарастающая опасность из-за распространения штамма Омикрон.

Также они обсудили насколько важно продолжать координацию между двумя странами, чтобы достигать общих целей.

Премьер-министр Беннетт и премьер-министр Джонсон также обсудили меры по борьбе с коронавирусом в своих странах, уделяя особое внимание управлению волной Омикрона и усилиям по вакцинации как главному инструменту ее успеха.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что премьер-министр Беннет заявил, что после получения четвертой дозы вакцины уровень антител увеличивается в пять раз.

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