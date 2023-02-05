Беннет рассказал о главных ошибках, допущенных при формировании его правительства

Через семь месяцев после окончания своего противоречивого срока на посту премьер-министра и через несколько месяцев после ухода из политики Нафтали Беннет нарушил свое публичное молчание, дав пятичасовое интервью, в котором он признал несколько ошибок, допущенных им при формировании своего идеологически разнообразного правительство, выразил тревогу по поводу растущей токсичности и раскола израильской политики и призвал действующее правительство прекратить действовать «злобно».

В своем интервью Беннет сказал, что, несмотря на события последних нескольких лет, он сохраняет прежние взгляды, хотя его приоритеты изменились.

«Сегодня я делаю акцент на единстве, большей умеренности и инициативности. Много действий, меньше разговоров», — сказал он.

Он добавил, что не питает враждебности к Нетаниягу, хотя больше не восхищается им, как раньше.

Бывший премьер признал, что состав его правительства был «неправильный», что израильская общественность в настоящее время не может принять арабскую партию в составе коалиции, и что он совершил ошибку, включив в нее только преимущественно ашкеназские еврейские партии, а не другие элементы общества.

Еще одна ошибка, которую он совершил, заключалась в том, что он пренебрег консолидацией поддержки своего правительства внутри своей собственной партии, что в конечном итоге привело к тому, что депутаты Кнессета сломали ряды и привели к его падению.

Беннет также признал, что недооценил эффективность «ядовитой машины», направленной против него самого и его правительства, добавив, что такая кампания также была направлена ​​против Нетаниягу с тех пор, как он впервые взял на себя руководящую роль в 1990-х годах.

Беннет также сказал, что Нетаниягу утаил от него много информации во время встречи по передаче полномочий, которая, как известно, длилась всего 20 минут.

Он также намекнул, что сохранил за Израилем право на военные действия против ядерной программы Ирана без предварительного согласования с США.

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