Беннет: снятие санкций с Ирана приведет к росту терроризма

«Инвестирование в Иран не является безопасным вложением независимо от того, есть ли ядерная сделка или нет», — предупредил он после обсуждения ядерной программы Ирана и продолжающихся переговоров в Вене.

Об этом сообщает Algemeiner.

Переговоры между Тегераном и мировыми державами возобновились в конце ноября после того, как они были приостановлены примерно на пять месяцев, поскольку Иран избрал новое ультраконсервативное правительство. Восьмой раунд переговоров должен был возобновиться во вторник.

Нафтали Беннет заявил, что единственной приемлемой ядерной сделкой является та, в которой Иран отказывается от своей программы создания ядерного оружия.

«Зачем кому-то узаконивать право Ирана на крупномасштабное обогащение урана?», — он спросил.

Ссылаясь на деятельность Исламской Республики в Сирии, Ливане и Йемене , Беннетт назвал Иран «осьминогом террора и нестабильности».

«У них очень умный способ действий, ведь они остаются в Тегеране, вдали от терроризма. И посылают других людей, своих посланников, чтобы осуществить его», — сказал он.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Иран испытал 16 ракет, которые могут долететь до Израиля.

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