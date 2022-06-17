Беннет сообщил об успехах на юге и раскритиковал Нетаниягу

«При Нетаниягу на юге не было никакого сдерживания. Наш решительный подход изменил это», — написал Беннет в Твиттере.

Премьер-министр Нафтали Беннет сослался на ситуацию на юге в своем новом сообщении в Твиттере, написав: «Мы вернули жизнь детям Сдерота, Нетивота, Ашкелона и региона сектора Газа».

Он также раскритиковал бывшего премьер-министра Нетаниягу, заявив: «При Нетаниягу на юге не было никакого сдерживания. Наш решительный подход изменил это».

Отметим, что телесеть Kann сообщила вчера, что премьер-министр Беннет обсудил возможность создания альтернативного правительства с партией «Ликуд» лидера оппозиции Нетаниягу во время встречи с политическими советниками в Тель-Авиве.

Партия Беннета «Ямина» отрицает это сообщение.

Ранее Курсор писал, что лидер РААМ заявил, что, возможно, пришло время объявить досрочные выборы. Депутат Кнессета Мансур Аббас, лидер РААМ, намекнул, что коалиция, возможно, достигла конца пути чуть более чем через год после того, как премьер-министр Нафтали Беннет собрал коалицию из правых и левых партий и привел к присяге правительство.

Курсор также сообщал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам. «Я очень люблю этот Кнессет, свою работу и правительство. Я оптимистичный человек, всегда верила в правительство, но теперь думаю, что будут выборы», — заявила Бен-Ари.

Также сообщалось, что Моше Гафни выступил посредником в переговорах Орбаха с Ликудом. Депутат-харедим Моше Гафни выступает посредником в переговорах между депутатом Кнессета Ниром Орбахом и партией Ликуд и готов лично гарантировать обязательства, которые оппозиционная партия обязуется выполнить.