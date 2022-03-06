Беннет: у Израиля есть «моральный долг» быть посредником между Киевом и Москвой

Премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что он летал в Москву и Германию для переговоров с лидерами стран, «чтобы помочь в диалоге между всеми сторонами» в условиях вторжения России в Украину.

Выступая в начале еженедельного заседания кабинета министров, Беннетт сказал, что путешествовал «с благословения и поддержки всех игроков», явно имея в виду Соединенные Штаты.

«Ситуация на местах не очень хорошая. Страдания людей велики и могут усилиться еще больше, если все будет продолжаться в том же духе, — сказал он. — Есть также израильтяне, которым нужно вернуться домой, и еврейские общины, находящиеся в бедственном положении».

Премьер также отметил, что даже если есть лишь небольшой шанс, что его посреднические усилия увенчаются успехом, «моральный долг» Израиля — попытаться.

«Даже если шанс невелик, когда есть хотя бы небольшая лазейка и у нас есть доступ ко всем сторонам и есть возможности, я считаю нашим моральным долгом приложить все усилия», — сказал он.

«Пока горит свеча, мы должны прилагать все усилия», — добавил Беннетт.

Премьер-министр отметил, что Израиль готовится к «значительной волне» иммиграции из-за войны в Украине, которую он называет «вызовом» для страны.

«Но это вызов, с которым мы сталкивались в прошлом раз за разом», — сказал он.

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