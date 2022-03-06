Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля

Советник президента Украины Зеленского Владислав Ройтберг сказал, что не знает причин, по которым премьер-министр Израиля Беннет взял на себя миссию посредника в украинском кризисе и отправился вчера в Москву.

Также Райтберг заявил, что Украина приветствует все попытки создания диалога. По его словам, Владимир Путин совершает в Украине настоящий геноцид.

Об этом он заявил в интервью радиостанции 103 FM.

Отметим, что Владислав Райтберг – гражданин Израиля, который вернулся в Украину после 2014 года. Он поблагодарил граждан Израиля за поддержку и гуманитарную помощь. Однако он еще ждет, что Государство Израиль поставит Украине оборонительное вооружение.

Скорее всего, речь идет о системе ППО «Железный купол», который Израиль пока не хочет поставлять в Украину.

При этом Райтберг заявил, что РФ потеряла в войне уже более 10 тысяч человек. По какой причине Путин посылает из всех на верную смерть – непонятно.

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