Беннет заявил, что все помощники террористов будут найдены и строго наказаны

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время заявления по поводу вчерашнего теракта в Тель-Авиве заявил, что все, кто как-то причастен к помощи террористу, будут найдены и наказаны.
По словам главы правительства, каждый убийца должен знать, что его найдут. Цена помощи боевикам будет очень высокой для всех.
Предполагается, что у террориста были пособники на территории Израиля, которые помогали ему в подготовке нападения.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве.
«Убийство палестинских и израильских мирных жителей ведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, поскольку мы все стремимся к стабильности, особенно в период священного месяца Рамадан и предстоящих христианских и еврейских праздников», — говорится в заявлении Махмуда Аббаса.
Также наш сайт писал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала одной из многих высокопоставленных международных деятелей, отреагировавших на нападение в Тель-Авиве. Министр осудила теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, назвав виновных «трусами».
Еще напомним, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.