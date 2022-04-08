Беннет заявил, что все помощники террористов будут найдены и строго наказаны

Премьер-министр сказал, что «каждый убийца должен знать, что мы его найдем. Любой, кто помогает террористам, должен знать, что для него цена тоже будет очень высокой».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время заявления по поводу вчерашнего теракта в Тель-Авиве заявил, что все, кто как-то причастен к помощи террористу, будут найдены и наказаны.

По словам главы правительства, каждый убийца должен знать, что его найдут. Цена помощи боевикам будет очень высокой для всех.

Предполагается, что у террориста были пособники на территории Израиля, которые помогали ему в подготовке нападения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве.

«Убийство палестинских и израильских мирных жителей ведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, поскольку мы все стремимся к стабильности, особенно в период священного месяца Рамадан и предстоящих христианских и еврейских праздников», — говорится в заявлении Махмуда Аббаса.

Также наш сайт писал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала одной из многих высокопоставленных международных деятелей, отреагировавших на нападение в Тель-Авиве. Министр осудила теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, назвав виновных «трусами».

Еще напомним, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.