Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве: «Мы все стремимся к стабильности»

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве, в результате которого в четверг вечером погибли израильтяне.

«Убийство палестинских и израильских мирных жителей ведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, поскольку мы все стремимся к стабильности, особенно в период священного месяца Рамадан и предстоящих христианских и еврейских праздников», — говорится в заявлении Махмуда Аббаса, сообщает The Times of Israel.

Это уже второе осуждение палестинского насилия за неделю. В то время как Рамалла тесно сотрудничает с Израилем в борьбе с палестинскими террористическими группировками в Иудее и Самарии, Аббас редко публично осуждает насилие.

Стрельба в центре Тель-Авива вчера произошла накануне первой пятницы Рамадана, поскольку сотни тысяч палестинцев должны прибыть в Иерусалим на пятничную молитву.

Аббас также предупреждает, что израильтяне-экстремисты могут стремиться к совершению актов возмездия, и подчеркивает опасность продолжения «неоднократных вторжений» в мечеть Аль-Акса и «провокационных действий поселенцев-экстремистов».

«Цикл насилия подтверждает, что постоянный, всеобъемлющий и справедливый мир — это кратчайший и самый правильный путь к обеспечению безопасности и стабильности как для палестинского, так и для израильского народов», — заявил Аббас.

Ранее Курсор писал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Курсор сообщал, что в Яффо силы безопасности ликвидировали террориста, устроившего стрельбу в центре Тель-Авива.

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