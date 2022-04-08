Отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына

Отец террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве, является высокопоставленным офицером ФАТХа в Рамалле.
Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.
«Вы увидите больше побед в грядущие годы и в грядущие дни. Вы обретете свою независимость. Аллах освободит мечеть Аль-Акса от оккупации», — рассказал отец террориста.
Также были показаны фотография и видео с ним.
Ранее редакция нашего сайта писала, что стала известна личность одного из погибших в результате теракта в Тель-Авиве.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.
Еще напомним, что в Тель-Авиве нашли расстрелянный автомобиль.