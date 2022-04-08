Международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве

В результате вчерашнего теракта в Тель-Авиве двое человек погибли и более десяти человек получили ранения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала одной из многих высокопоставленных международных деятелей, отреагировавших на нападение в Тель-Авиве. Министр осудила теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, назвав виновных «трусами».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Во время еще одного гнусного теракта в Израиле трусы напали на обычных жителей Тель-Авива, наслаждающихся вечером перед Шаббатом. Мы скорбим о погибших и скорбим вместе с их семьями. Наши мысли с ранеными и с спасателями, которые заботятся о них», — написал Бербок в Твиттере.

In yet another heinous #terrorist attack in #Israel, cowards attacked normal #TelAviv citizens enjoying the evening before Shabbat. We mourn those killed and grieve with their families. Our thoughts are with the injured and with the emergency responders who are caring for them. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 7, 2022

«Я солидарна с народом Израиля, который имеет полное право жить без террора и страха. Мы на вашей стороне», — написала в Твиттере посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер.

We are hearing news about another attack on civilians in the heart of #TelAviv. My thoughts are with all victims and their families. My solidarity is with the people of Israel, who have every right to live their lifes free from terror and fear. We stand by your side. — Susanne.Wasum-Rainer (@GerAmbTLV) April 7, 2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением после теракта в Тель-Авиве: «Американцы снова скорбят вместе с израильским народом в связи с очередной смертоносной террористической атакой, в результате которой в Тель-Авиве погибли две невинные жертвы и многие получили ранения».

We strongly condemn the terrorist attack that occurred in Israel today. We are thinking of the victims of today’s attack and the families of those killed. May the memories of those who passed be a blessing. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 8, 2022

«Наши сердца обращены к семьям и другим близким погибших, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы внимательно следим за развитием событий и будем продолжать поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, с которыми мы решительно выступаем перед лицом бессмысленного терроризма и насилия», — говорится в заявлении Блинкена.

Посол США в Израиле Том Найдс написал в Твиттере: «Ужасно видеть еще одну трусливую террористическую атаку на невинных мирных жителей, на этот раз в Тель-Авиве. Молимся за мир и выражаем соболезнования пострадавшим и их семьям. Это должно прекратиться!».

Horrified to see another cowardly terror attack on innocent civilians, this time in Tel Aviv. Praying for peace, and sending condolences to the victims and their families. This has to stop! — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) April 7, 2022

«Я потрясен еще одним гнусным нападением сегодня вечером в Тель-Авиве», — отметил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, добавив, что он «сожалеет о том, что ХАМАС приветствует это нападение. Эти действия должны прекратиться сейчас и быть осуждены всеми».

Appalled by another heinous attack this evening in TelAviv. My deepest condolences to the families of the victims & wishing a speedy recovery to the injured. Deplore the welcoming of this attack by Hamas; there is no glory in terror. These acts must stop now & be condemned by all — Tor Wennesland (@TWennesland) April 7, 2022

Димитер Цанчев, посол Европейского союза в Израиле, написал в Твиттере, что он «глубоко обеспокоен» сообщениями о теракте в Тель-Авиве: «Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. ЕС поддерживает Израиль».

«Я потрясена последними сообщениями из Тель-Авива, где невинные люди, проводившие вечер четверга с друзьями и семьей, подверглись обстрелу. Великобритания поддерживает Израиль и выступает против этого отвратительного насилия»», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг написал в Твиттере, что он «глубоко потрясен сообщениями об очередной чудовищной террористической атаке» и добавил, «в эти темные часы мы поддерживаем народ Израиля».

«Еще одна шокирующая террористическая атака на невинных людей, на этот раз в Тель-Авиве. Безнадежно грустно повторять это снова: глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям и надежда на быстрое выздоровление раненых», — написал в Твиттере посол Австралии в Израиле Пол Гриффитс.

Это нападение стало последним в серии смертоносных нападений, которые начались в прошлом месяце в Беэр-Шеве, Хадере и Бней-Браке. На данный момент в результате терактов погибли 13 человек.

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