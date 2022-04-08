Международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала одной из многих высокопоставленных международных деятелей, отреагировавших на нападение в Тель-Авиве. Министр осудила теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, назвав виновных «трусами».
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Во время еще одного гнусного теракта в Израиле трусы напали на обычных жителей Тель-Авива, наслаждающихся вечером перед Шаббатом. Мы скорбим о погибших и скорбим вместе с их семьями. Наши мысли с ранеными и с спасателями, которые заботятся о них», — написал Бербок в Твиттере.
«Я солидарна с народом Израиля, который имеет полное право жить без террора и страха. Мы на вашей стороне», — написала в Твиттере посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением после теракта в Тель-Авиве: «Американцы снова скорбят вместе с израильским народом в связи с очередной смертоносной террористической атакой, в результате которой в Тель-Авиве погибли две невинные жертвы и многие получили ранения».
«Наши сердца обращены к семьям и другим близким погибших, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы внимательно следим за развитием событий и будем продолжать поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, с которыми мы решительно выступаем перед лицом бессмысленного терроризма и насилия», — говорится в заявлении Блинкена.
Посол США в Израиле Том Найдс написал в Твиттере: «Ужасно видеть еще одну трусливую террористическую атаку на невинных мирных жителей, на этот раз в Тель-Авиве. Молимся за мир и выражаем соболезнования пострадавшим и их семьям. Это должно прекратиться!».
«Я потрясен еще одним гнусным нападением сегодня вечером в Тель-Авиве», — отметил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, добавив, что он «сожалеет о том, что ХАМАС приветствует это нападение. Эти действия должны прекратиться сейчас и быть осуждены всеми».
Димитер Цанчев, посол Европейского союза в Израиле, написал в Твиттере, что он «глубоко обеспокоен» сообщениями о теракте в Тель-Авиве: «Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. ЕС поддерживает Израиль».
«Я потрясена последними сообщениями из Тель-Авива, где невинные люди, проводившие вечер четверга с друзьями и семьей, подверглись обстрелу. Великобритания поддерживает Израиль и выступает против этого отвратительного насилия»», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг написал в Твиттере, что он «глубоко потрясен сообщениями об очередной чудовищной террористической атаке» и добавил, «в эти темные часы мы поддерживаем народ Израиля».
«Еще одна шокирующая террористическая атака на невинных людей, на этот раз в Тель-Авиве. Безнадежно грустно повторять это снова: глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям и надежда на быстрое выздоровление раненых», — написал в Твиттере посол Австралии в Израиле Пол Гриффитс.
Это нападение стало последним в серии смертоносных нападений, которые начались в прошлом месяце в Беэр-Шеве, Хадере и Бней-Браке. На данный момент в результате терактов погибли 13 человек.
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